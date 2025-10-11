«Всё делают через ИИ»: Мать школьника объяснила, почему домашние задания стали бессмысленными

Современные технологии, включая нейросети и интернет-ресурсы, поставили под сомнение эффективность традиционных домашних заданий в школах. Такое мнение в интервью высказала мать новосибирского школьника Анастасия Громова, наблюдающая, как дети массово используют цифровые инструменты для выполнения уроков.

Она отметила, что ученики начальных классов активно применяют умные камеры для решения задач из рабочих тетрадей, а для написания сочинений обращаются к искусственному интеллекту. По словам Громовой, многие родители в её классе не против такого подхода, поскольку он обеспечивает хорошие оценки, хотя реальные знания детей остаются низкими.

«Дети в начальных классах уже активно пользуются разными вспомогательными инструментами для выполнения домашних работ. В частности, мой ребёнок использует умную камеру: открывает Google фото, наводит на домашнее задание в рабочей тетради и тут же выскакивают фотографии с готовыми решениями», — рассказала она в разговоре с РИА «ФедералПресс».

Родительница предложила пересмотреть подход к образованию — либо полностью отказаться от домашних работ, либо перенести их выполнение в школу под контролем учителей. Она подчеркнула, что многие преподаватели старшего поколения не могут отличить работы, выполненные нейросетями, от детских, что приводит к снижению качества знаний учащихся. Громова уверена, что современным педагогам необходимо осваивать методы выявления текстов, созданных искусственным интеллектом.

На проблему использования ИИ в школах обращал внимание и глава Минпросвещения Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом съезде. Он подчеркнул, что многие дети пытаются решать все задачи с помощью нейросетей, что превращает процесс усвоения знаний в постоянный поиск готовых ответов.