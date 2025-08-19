Глава Минпросвещения выступил против нейросетей, которые решают задачи за школьников

Использование искусственного интеллекта во время учёбы не способствует реальному усвоению знаний школьниками. Об этом в ходе выступления на Всероссийском педагогическом съезде заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Использование сегодня, в том числе ИИ, информационных технологий зачастую ведёт к упрощению образования: попытки найти правильные ответы, решение тех или иных задач. Это не ведёт к усвоению материала, к получению знаний», — сказал глава ведомства.

Министр считает, что стремительное развитие цифровых технологий и ИИ представляет собой серьёзный вызов для Правительства России. В связи с этим, по его словам, тема искусственного интеллекта будет включена в план реализации Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. В этой работе принимают участие более полутора тысяч экспертов, включая специалистов в области образования, представителей бизнеса, научного сообщества, органов власти, а также родителей из всех регионов страны.