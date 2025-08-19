Мессенджер MAX
19 августа, 11:36

Глава Минпросвещения выступил против нейросетей, которые решают задачи за школьников

Кравцов: Использование ИИ не способствует усвоению знаний школьниками

Сергей Кравцов. Обложка © Life.ru

Использование искусственного интеллекта во время учёбы не способствует реальному усвоению знаний школьниками. Об этом в ходе выступления на Всероссийском педагогическом съезде заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Использование сегодня, в том числе ИИ, информационных технологий зачастую ведёт к упрощению образования: попытки найти правильные ответы, решение тех или иных задач. Это не ведёт к усвоению материала, к получению знаний», — сказал глава ведомства.

Министр считает, что стремительное развитие цифровых технологий и ИИ представляет собой серьёзный вызов для Правительства России. В связи с этим, по его словам, тема искусственного интеллекта будет включена в план реализации Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. В этой работе принимают участие более полутора тысяч экспертов, включая специалистов в области образования, представителей бизнеса, научного сообщества, органов власти, а также родителей из всех регионов страны.

Накануне в Минпросвещения установили лимит учебной нагрузки для учеников общеобразовательных школ с первого по девятый класс. Предел часов для первоклассников составит 620-653, со второго по четвёртый — 782-884, для пятого класса — 986-1088, для шестого — 1020-1122, для седьмого — 1088-1190, для восьмого и девятого — 1122-1224.

