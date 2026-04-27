Рособрнадзор объявил предостережения двум вузам

Два высших учебных заведения получили предостережения от Рособрнадзора, сообщили в пресс-службе регулятора. Речь идёт о Международном инновационном университете и Череповецком государственном университете.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, когда в России может появиться альтернатива Единого государственного экзамена. По словам главы регулятора Анзора Музаева, такое возможно примерно через десять лет.