27 апреля, 12:35

Рособрнадзор объявил предостережения двум вузам

Аудитория в университете. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Аудитория в университете. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Два высших учебных заведения получили предостережения от Рособрнадзора, сообщили в пресс-службе регулятора. Речь идёт о Международном инновационном университете и Череповецком государственном университете.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении.

Глава Рособрнадзора раскрыл сроки введения практической части ЕГЭ по химии

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, когда в России может появиться альтернатива Единого государственного экзамена. По словам главы регулятора Анзора Музаева, такое возможно примерно через десять лет.

Матвей Константинов
