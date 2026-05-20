Нейросети в руках детей: В Госдуме назвали условия для введения уроков ИИ в школах

Не замечать искусственный интеллект в повседневной жизни уже невозможно, поэтому нужно учиться работать и сосуществовать вместе с ним. В России хотят обучать детей работе с ИИ уже со школьной скамьи. Это, несомненно, отличная идея, но важно то, как именно она будет реализована. Об этом в беседе с Life.ru рассказала депутат Государственной думы Анна Скрозникова.

«Искусственный интеллект уже стал частью повседневности. Дети и так пользуются нейросетями, просто чаще всего не понимая, как это работает и где проходит граница между помощью от ИИ и заменой собственного мышления. Будет лучше, если эти знания они получат в школе, чем освоят всё стихийно», — считает депутат.

Важно, что речь идёт об углублённом уровне. Профиль выбирают те, кому это действительно интересно. Это не дополнительная обязательная нагрузка для всех подряд, а возможность для мотивированных ребят раньше разобраться в перспективной области. Школа реагирует на реальный запрос, а не навязывает лишний предмет, подчеркнула она.

Важно не превратить хорошую идею в формальность, что для меня принципиально. Профиль по ИИ будет работать только при двух условиях. Это подготовленные учителя, которым самим нужно дать инструменты и время на освоение материала. И нормальное техническое оснащение, особенно в малых городах и сельских школах, чтобы доступ к таким знаниям не зависел от того, где ребёнок живёт. Анна Скрозникова Депутат

Парламентарий поддержала эту идею, но отметила, что будет внимательно следить за её реализацией на практике. Такие задумки ценны ровно настолько, насколько качественно их претворяют в жизнь, заключила она.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские школьники с нового учебного года теперь будут изучать искусственный интеллект на уроках информатики углублённого уровня. Это востребовано в современных технологиях и отражает вектор развития образовательной системы страны.