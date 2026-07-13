«Должно волновать каждого пациента»: Отработавшую 40 лет в больнице медсестру уволили и заменили на ИИ

В больнице Монтефиоре в Бронксе (Нью-Йорк) уволили 12 медсестёр, заменив их программным обеспечением на основе искусственного интеллекта. Среди уволенных — Мэрилин Шулер, отдавшая клинике почти 40 лет. По данным Ассоциации медсестёр штата Нью-Йорк, это один из первых случаев массового сокращения медработников из-за внедрения нейросетей, пишет The Guardian.

Сотрудницы занимались анализом медицинских карт и взаимодействием со страховыми компаниями. Шулер заявила, что её работа требовала сложной коммуникации по вопросам изменения схем лечения и выписки, что трудно автоматизировать. Профсоюз назвал увольнения нарушением недавно заключённого контракта, который был подписан после масштабной забастовки в январе 2026 года и включал защитные меры от использования ИИ.

«Мы возмущены этими увольнениями, потому что этих преданных своему делу медсестёр заменяют искусственным интеллектом. Это нарушение контракта, который мы недавно выиграли, объявив забастовку. Это должно также волновать каждого врача и пациента, которому небезразлично будущее здравоохранения и качество получаемой ими медицинской помощи», — говорится в заявлении члена исполкома профсоюза Шайджу Калатил.

Медсёстры утверждают, что их рабочий процесс изменился без объяснений, а после отправки запроса руководству ответ пришёл только 28 мая — в виде уведомлений об увольнении за 45 дней. Они настаивают на том, что ИИ должен быть вспомогательным инструментом, а не заменой специалистам, особенно в вопросах, требующих врачебной экспертизы.

В администрации Монтефиоре заявили, что технологические изменения касаются только неклинической работы с документами, и назвали заявления профсоюза неточными и вводящими в заблуждение. Профсоюз NNU разрабатывает «билль о правах пациентов и медсестёр» в отношении ИИ, добиваясь регулирования и ограничений на применение непроверенных алгоритмов в медучреждениях.

Ранее сообщалось, что в техасской частной школе Alpha School академические предметы преподаются с помощью ИИ-репетиторов, а традиционных учителей заменили «гиды», которые следят за дисциплиной и мотивацией. Учебный день включает два часа работы с адаптивными программами, остальное время посвящено практическим занятиям, публичным выступлениям и бытовым навыкам.