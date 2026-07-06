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6 июля, 07:42

Чрезмерное общение с ИИ может спровоцировать шизофрению, предупредил психолог

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Постоянное общение с искусственным интеллектом вместо живого контакта может ударить по психике и стать толчком к развитию скрытых расстройств, рассказал «Абзацу» психолог Андрей Зберовский. По его словам, главная проблема в том, что человек постепенно теряет навык нормального общения с людьми.

Цифровой собеседник удобен: он не спорит так, как реальный человек, быстро отвечает и подстраивается под запрос. Из-за этого может сформироваться зависимость от виртуального диалога.

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Даже у психически здоровых людей могут быть скрытые формы расстройств, о которых они не знают годами. Постоянный поток информации и длительное взаимодействие с ИИ способны подстегнуть такие состояния: от депрессии и неврозов до более тяжёлых нарушений.

Эксперт также предупредил о риске параноидальных мыслей: человеку может начать казаться, что за ним следят окружающие или электронные устройства. Поэтому пользоваться нейросетями стоит умеренно и не превращать их в замену живому общению, особенно когда речь идёт о личных отношениях или духовных вопросах.

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К слову, постоянное использование искусственного интеллекта может ослабить собственные умственные способности человека. Такое мнение высказал эрудит Анатолий Вассерман.

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Борис Эльфанд
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