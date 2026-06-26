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26 июня, 09:49

«ИИ никогда не скажет "я не знаю"»: Минцифры предупредило о главной опасности нейросетей

Минцифры: Главные проблемы нейросетей — уверенная ложь и дипфейки

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

В наши дни главными проблемами нейросетей являются их склонность уверенно выдавать недостоверную информацию и распространять дипфейки, заявила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина.

До половины всей новой музыки в России написано нейросетями, заявил депутат Горелкин
До половины всей новой музыки в России написано нейросетями, заявил депутат Горелкин

На сессии RT в рамках Петербургского международного юридического форума она отметила, что искусственный интеллект не всегда способен корректно сообщать об отсутствии ответа на вопрос и может создавать убедительно звучащие, но ложные формулировки.

Отдельно эксперт обратила внимание на риски, связанные с дипфейками. Она подчеркнула, что развитие таких технологий ставит под сомнение восприятие видео как безусловного доказательства.

Пентагон доверит ИИ выбор целей для ударов в будущих войнах
Пентагон доверит ИИ выбор целей для ударов в будущих войнах

Тем временем СКР предлагает признать использование ИИ при преступлении отягчающим обстоятельством. Об этом сообщил советник главы ведомства Александр Фёдоров на полях ПМЮФ.

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Борис Эльфанд
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