«ИИ никогда не скажет "я не знаю"»: Минцифры предупредило о главной опасности нейросетей

В наши дни главными проблемами нейросетей являются их склонность уверенно выдавать недостоверную информацию и распространять дипфейки, заявила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина.

На сессии RT в рамках Петербургского международного юридического форума она отметила, что искусственный интеллект не всегда способен корректно сообщать об отсутствии ответа на вопрос и может создавать убедительно звучащие, но ложные формулировки.

Отдельно эксперт обратила внимание на риски, связанные с дипфейками. Она подчеркнула, что развитие таких технологий ставит под сомнение восприятие видео как безусловного доказательства.

Тем временем СКР предлагает признать использование ИИ при преступлении отягчающим обстоятельством. Об этом сообщил советник главы ведомства Александр Фёдоров на полях ПМЮФ.