До половины всей новой музыки в России написано нейросетями, заявил депутат Горелкин

Запрещать зарубежные нейросети в России не планируют. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по IT Антон Горелкин на Петербургском международном юридическом форуме, где также прозвучало, что с начала года около 20% треков в российских топ-чартах были сгенерированы искусственным интеллектом.

По словам парламентария, новая редакция законопроекта об ИИ стала значительно мягче — из документа убрали большинство запретительных норм и сосредоточились на поддержке отечественных разработок. Основная задача, по его словам, — формирование национальной идентичности и культурного кода в цифровой среде.

С критикой выступил гендиректор Федерации музыкальной индустрии Никита Данилов. Он указал, что текущая версия документа фактически допускает использование объектов интеллектуальной собственности для обучения нейросетей, что уже вызвало беспокойство у музыкантов и правообладателей.

Согласно данным с форума, до половины новых треков на российских платформах создаются с помощью нейронок, а в популярных чартах доля композиций с признаками ИИ-происхождения оценивается в 20%. При этом, как подчеркнули участники обсуждения, основное внимание в законе будет направлено не на ограничения, а на развитие собственных технологий.

Ранее сообщалось, что правительство России подготовило обновлённую редакцию законопроекта об ИИ, которая меняет подход к регулированию отрасли, переходя от жёсткого надзора к стимулированию развития технологий. Документ предусматривает, что под регулирование попадут только крупные фундаментальные модели с числом параметров более одного миллиарда, а большинство небольших нейросетей из-под надзора выведут.