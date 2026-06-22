Правительство РФ отказалось от регулирования большинства нейросетей

Правительство России подготовило обновлённую редакцию законопроекта об искусственном интеллекте. Документ меняет подход к регулированию отрасли, сообщает RG.ru.

Законопроект «О поддержке развития технологий ИИ» предусматривает переход от жёсткого надзора к стимулированию развития искусственного интеллекта. Власти решили сосредоточить внимание на крупных фундаментальных моделях. Под регулирование должны попасть только большие фундаментальные модели с числом параметров более одного миллиарда. Большинство небольших нейросетей из-под такого надзора выведут.

«Концентрация на больших фундаментальных моделях позволяет вывести из-под избыточного регулирования малые решения», — заявила руководитель АНО «Цифровая экономика» Чулпан Госсамова.

По словам эксперта, точное определение объектов регулирования позволит направить ключевые требования только на масштабные системы. Именно к таким моделям смогут применять статусы «национальных» или «суверенных», а также связанные с ними ограничения.

Законопроект также устанавливает поэтапный график внедрения новых норм. Основные положения должны вступить в силу с 1 марта 2027 года.

Ранее в Роскачестве заявили, что навыки работы с искусственным интеллектом стали одними из самых востребованных на российском рынке труда. Директор департамента национальной системы Ирина Шульженко отметила, что нейросети всё чаще помогают сотрудникам с рутинными задачами, включая обработку данных, подготовку отчётов, поиск информации и базовую аналитику.