Остались с голой грудью: ИИ «нагнул» рынок и отобрал работу у порноактрис

Популярность российских порноактрис на крупнейшем мировом порносайте резко снизилась. Их видео собирают всё меньше просмотров, что напрямую бьёт по доходам, выяснил SHOT.

Так, актриса из Санкт-Петербурга, которая раньше была в топе, теперь находится на 3021-м месте и уже год не публикует новый контент. Её коллега из Москвы опустилась с первых позиций на 102-е место и не обновляла свой профиль полгода. Другая столичная «работница» и вовсе удалила все свои ролики и исчезла из публичного пространства.

Причин для этого несколько. Во-первых, аудитория подобных сайтов очень требовательна и быстро устаёт от одних и тех же актрис. Во-вторых, серьёзную конкуренцию составляет контент, сгенерированный искусственным интеллектом: интерес к нейропорно среди россиян значительно вырос.

Реакция самих девушек на падение популярности разная. Одна ушла в эскорт-услуги, другая сменила площадку и теперь активно ведёт страницы в соцсетях и на OnlyFans. Некоторые же пытаются полностью порвать с прошлым и стараются удалить из сети любые следы своей прежней деятельности.

Ранее Life.ru рассказывал, как российская актриса фильмов для взрослых предложила необычную «мотивацию» спортсменам, публично обращаясь к известным атлетам с пикантными обещаниями за их успехи. Перед финалом Лиги чемпионов она пообещала к российскому вратарю ПСЖ Матвею Сафонову «жаркую ночь» за каждый спасённый удар в решающем матче турнира. До этого дама обращалась к российскому лыжнику Савелию Коростелёву, обещая личную «награду» в случае завоевания медали на Олимпийских играх.