В Роскачестве заявили, что навыки работы с ИИ стали самыми востребованными в РФ

Искусственный интеллект перестаёт быть технологией будущего и превращается в рядовой рабочий инструмент. Умение грамотно формулировать запросы для нейросетей становится одним из ключевых навыков на российском рынке труда, заявила директор департамента Роскачества Ирина Шульженко.

Специалист в беседе с «Газетой.ru» пояснила, что алгоритмы всё активнее берут на себя рутину: обработку данных, подготовку отчётов, поиск информации и базовую аналитику. Это освобождает сотрудников для более сложных задач, требующих экспертного мышления и стратегических решений.

Наибольшие преимущества от внедрения ИИ сегодня получают аналитики и IT-специалисты. Но спрос растёт и на тех, кто готов адаптировать свои функции под новые технологии, чтобы повышать эффективность. Руководителей, способных перестраивать процессы с учётом цифровых возможностей, тоже становится всё больше.

При этом часть операционных и административных должностей сокращается — именно там сосредоточено множество повторяющихся действий, которые легко автоматизировать. Однако эксперт подчеркнула: в ближайшие годы профессии не исчезнут массово, а трансформируются.

Компании рассматривают нейросети не как замену человека, а как средство ускорения работы и избавления от механических задач. Главный тренд — не потеря рабочих мест, а перераспределение функций внутри коллективов.

А ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков оценил риски исчезновения профессий из-за ИИ. По его словам, в перспективе может измениться само содержание профессий за счёт передачи части повторяющихся функций искусственному интеллекту.