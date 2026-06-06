«Рутинные операции»: Министр труда оценил риски исчезновения профессий из-за ИИ

Внедрение искусственного интеллекта не пройдёт бесследно для некоторых профессий. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Тем не менее, по словам главы ведомства, оперативного вытеснения каких-либо специальностей из-за ИИ ожидать не стоит.

Уже сейчас технологии забирают на себя часть рутинных задач. А в перспективе может измениться само содержание профессий за счёт передачи части повторяющихся функций искусственному интеллекту, отметил чиновник.

«За счёт этого мы можем менять внутреннее содержание профессий и наращивать производительность труда, так как выполнением некоторых рутинных операций займётся искусственный интеллект», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».