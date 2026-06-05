Путин поручил подготовить стратегии по автономным системам с применением ИИ

В России есть необходимость ускорять темпы и продолжать цифровизацию отраслей, внедряя искусственный интеллект и автономные системы. Об этом заявил на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин.

«У нас уже принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта», — подчеркнул политик.

Он также поручил правительству придумать такие же национальные стратегии развития по части автономных систем и цифровых платформ.

Ранее российский президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, рассказал о трёх технологиях, которые уже сейчас определяют будущее всего человечества. По его словам, одной из таких как раз является искусственный интеллект, который в огромной скоростью обрабатывает большие объёмы данных.