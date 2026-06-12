Искусственный интеллект против живого: Как нейросети провоцируют «цифровую амнезию»

Чем чаще россияне пользуются нейросетями, тем хуже запоминают информацию, мозг просто «ленится», потому что всё, что достаётся без труда, он не считает ценным, объяснила клинический психолог Ирина Грекова. Раньше нужные сведения приходилось читать, конспектировать и повторять вслух, именно эти усилия позволяли сохранять знания на годы, а теперь мозг передал гаджетам роль записной книжки.

Психолог подчеркнула, что мозг помнит не сами данные, а лишь место, где их можно получить — интернет. К этому добавляется информационный перегруз: к людям поступает в разы больше текстов, аудио и видео, чем когда-либо прежде, и психика вынуждена защищаться, делегируя полномочия искусственному интеллекту.

«Мозг ещё не эволюционировал настолько, чтобы успеть переработать всё и перевести в долговременную память. Психика защищает нас от перегруза и просто вытесняет тот огромный поток информации, который мы получаем из гаджетов», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».