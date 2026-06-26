Пентагон доверит ИИ выбор целей для ударов в будущих войнах

Пентагон обновил военную доктрину США в части правил выбора объектов для поражения и участия ИИ. Ведомство указало, что в будущем искусственному интеллекту отведут более важную роль в этом процессе. Агентство Bloomberg изучило внутреннюю документацию и раскрыло детали изменений.

Новые принципы допускают переход к системам, где ИИ сам инициирует действия под наблюдением человека. Сейчас же решение всегда принимает оператор. Авторы документа объясняют эту необходимость скоростью ведения боевых действий и успехами противников в сфере технологий.

«Скорость ведения боевых действий в будущем и успехи наших противников в сфере ИИ могут потребовать от ВС начать применять полностью автономные системы», — указано в документе.

Представитель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США пояснил, что изменения стали итогом многолетней работы и анализа опыта разных ситуаций. При этом чиновник Пентагона заверил, что используемые сейчас технологии не выбирают и не поражают цели самостоятельно. Командование сохраняет полный контроль над каждым решением.

Ранее в США впервые испытали лазерное и микроволновое оружие в присутствии высшего руководства. Министр армии Пит Хегсет лично наблюдал за процессом на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Военные продемонстрировали три установки для борьбы с беспилотниками: 20-киловаттную AMP-HEL, 50-киловаттную систему DE-MSHORAD и мощный 300-киловаттный комплекс IFPC-HEL.