Хегсет: В США успешно прошло первое испытание системы ПРО «Золотой купол»

Первое контрольное испытание американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» признано успешным. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил руководитель Пентагона Пит Хегсет.

Министр войны не скупился на оценки. Он назвал итоги теста «абсолютным успехом».

Хегсет уточнил, что комплекс динамической автономной обороны безупречно выполнил все задачи. Речь идёт о наведении, захвате и уничтожении множества приближающихся целей.

В мае 2025 года президент Дональд Трамп США заявлял, что власти определились с архитектурой будущего щита. Ориентировочная стоимость проекта тогда оценивалась в 175 миллиардов долларов. Сообщалось, что эшелонированная оборона объединит наземный, морской и космический компоненты. Ввести её в строй планировали до завершения второго президентского срока Трампа.

Позже телеканал CNN со ссылкой на информированные источники передавал другие сроки. По данным канала, первое по-настоящему масштабное тестирование намечалось лишь на конец 2028 года.

Golden Dome («Золотой купол») — это американская программа создания национальной системы противоракетной обороны нового поколения, направленная на защиту всей территории США от передовых угроз — баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. В отличие от израильского «Железного купола» тактического уровня, американский «Золотой купол» — это стратегическая космическая архитектура, предполагающая развёртывание орбитальной группировки датчиков и перехватчиков для глобального обнаружения и поражения целей на разгонном и среднем участках траектории. Руководить проектом поручено Космическим силам США и Агентству по ПРО (MDA).