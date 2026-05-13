Конгресс США раскрыл реальную стоимость системы ПРО «Золотой купол»

Создание американской системы ПРО «Золотой купол» обойдётся в 1,2 триллиона долларов, следует из доклада Бюджетного управления конгресса США (Congressional Budget Office). Это превышает оценку Пентагона в 185 миллиардов.

«Создание национальной системы противоракетной обороны, возможности которой в целом соответствуют параметрам, изложенным в указе президента, обойдётся примерно в 1,2 триллиона долларов с учётом разработки, развёртывания и эксплуатации в течение 20 лет», — сообщается в докладе.

В марте генерал космических сил США Майкл Гетлейн называл цифру не более 185 миллиардов. А в мае американский лидер Дональд Трамп заявлял, что система обойдётся примерно в 175 миллиардов. Первое крупное тестирование «Золотого купола» планируется на конец 2028 года.

