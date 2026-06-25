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Регион
25 июня, 12:54

СК предложил считать использование ИИ в преступлениях отягчающим обстоятельством

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Следственный комитет РФ предлагает признать использование искусственного интеллекта при преступлении отягчающим обстоятельством. Об этом сообщил советник главы СК Александр Фёдоров на полях Петербургского международного юридического форума.

По его словам, предлагается дополнить статью 63 Уголовного кодекса РФ пунктом, учитывающим умышленные преступления с применением технологий искусственного интеллекта. Фёдоров отметил, что это позволит более строго учитывать использование современных цифровых инструментов при расследовании и квалификации уголовных дел.

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Ранее россиян предупредили, что нейросети провоцируют «цифровую амнезию». Чем чаще люди пользуются ИИ, тем хуже запоминают информацию, мозг просто «ленится», потому что всё достаётся без труда.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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