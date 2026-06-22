В Соединённых Штатах возникла серьёзная обеспокоенность в связи с возможностями искусственного интеллекта. Как сообщает журнал The Economist, речь идёт о модели Mythos, разработанной компанией Anthropic. По данным издания, эта нейросеть продемонстрировала способность проникать в закрытые системы Агентства национальной безопасности (АНБ).

«Марк Уорнер, заместитель председателя сенатского комитета по разведке, заявил, что генерал Джошуа Радд, возглавляющий Агентство национальной безопасности и киберкомандование Пентагона, сообщил ему, что Mythos «взломал почти все наши секретные системы не за недели, а за часы», — сказано в публикации.

В связи с инцидентом в американских политических кругах обсуждается возможность введения ограничений на использование наиболее мощных ИИ-моделей за пределами страны. Однако, как отмечается в материале, такие меры уже вызывают споры: эксперты указывают на сложность контроля за распространением технологий.

Mythos — это передовая модель искусственного интеллекта от компании Anthropic, которая произвела революцию в сфере кибербезопасности благодаря своей способности автономно находить и использовать ранее неизвестные уязвимости в программном обеспечении, включая ошибки, существовавшие десятилетиями. Из-за своей двойственной природы, позволяющей как укреплять защиту, так и проводить разрушительные кибератаки, модель не была выпущена в открытый доступ, а распространяется по строгому контролю через инициативу Project Glasswing среди ограниченного круга партнёров из США, таких как Amazon и JPMorgan Chase, что вызвало обеспокоенность мировых регуляторов и дискуссии о геополитическом дисбалансе в сфере ИИ.