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4 июля, 15:25

Минцифры сделают главным регулятором искусственного интеллекта в России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Минцифры планируют наделить новыми полномочиями по регулированию искусственного интеллекта в России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных актов 3 июля, пишет РБК.

Документ вносит изменения в положение о Минцифры 2008 года. В него добавляется новый пункт, согласно которому министерство будет отвечать за выработку и реализацию государственной политики в сфере искусственного интеллекта, а также за нормативно-правовое регулирование этой области.

Проект предполагает расширение полномочий ведомства: всего в перечень добавляется 20 новых функций. Среди них — подготовка законов и подзаконных актов, согласование документов других ведомств, а также разработка мер поддержки разработчиков ИИ, включая гранты и налоговые льготы.

Также Минцифры смогут регулировать доступ к государственным данным для обучения моделей, участвовать в развитии дата-центров, внедрении ИИ в системе «ГосТех» и подготовке кадров, включая рассмотрение образовательных стандартов. В документе указано, что под регулирование могут попасть около 28 тысяч компаний — это разработчики ПО и ИТ-организации, за исключением микробизнеса.

Авторы проекта оценивают возможные затраты бизнеса в горизонте шести лет от 300 млн до 3 млрд рублей, подчёркивая, что расчёты носят предварительный характер, а сам документ является рамочным и не вводит прямых обязательных требований. Если постановление будет принято, оно должно вступить в силу 1 сентября.

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Николь Вербер
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