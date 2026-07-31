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Регион
31 июля, 14:13

Роботы-доставщики в России смогут ездить со скоростью не более 25 км/ч

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

В России планируют запустить эксперимент с роботами-доставщиками в 35 регионах на три года. Они смогут ездить по тротуарам, велодорожкам, обочинам и жилым зонам со скоростью не более 25 км/ч. Об этом сообщает РИА «Новости».

Скорость будет разной: по тротуарам — не больше 10 км/ч, при переходе дороги — до 6 км/ч, а по велодорожкам и обочинам — до 25 км/ч. При этом пешеходы, велосипедисты и пользователи самокатов всегда имеют преимущество перед роботами.

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Ранее стало известно, что пухососы, которые взорвали соцсети, оказались выдумкой маркетологов, и ей уже два года. Основатель агентства Out Digital Роман Зарипов рассказал, как создавался этот вирусный проект. Идея была простой: взять то, что знакомо каждому москвичу (тополиный пух), смешать с сезонной проблемой и добавить каплю народного возмущения «зажравшейся Москвой». Так родился пухосос — городской ровер, похожий на столичный электробус, который якобы собирает пух.

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Наталья Афонина
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