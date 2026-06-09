Создатель «пухососов» раскрыл правду — роботов придумали люди, а не ИИ

Пухососы, взорвавшие соцсети и заставившие миллионы людей гадать об их реальности, оказались выдумкой маркетологов, придуманной ещё два года назад. Основатель агентства Out Digital Роман Зарипов признался, как создался вирусный проект.

Основатель маркетингового агентства Out Digital Роман Зарипов раскрыл правду о нашумевших пухососах. Видео © Telegram / Роман Зарипов

«Рассказываю, как всё было. Два года назад, когда нейросети ещё не умели генерировать всё подряд по одному запросу, мы в Out Digital решили поэкспериментировать с 3D-графикой. Хотелось придумать что-то, что заставило бы человека на секунду остановиться и задуматься: «Подождите, а это вообще настоящее?», — написал он в своём телеграм-канале, прикрепив видео пуховых «дворников».

План был прост: взять что-то знакомое каждому москвичу, скрестить с сезонной проблемой и добавить щепотку народной злости про «зажравшуюся Москву». Так появился пухосос — городской ровер, напоминающий столичный электробус и предназначенный для сбора тополиного пуха.

Разработка вымышленного устройства оказалась делом непростым. Команда перебрала десятки вариантов дизайна, споря о том, должен ли он выглядеть: футуристично или утилитарно, с коммунальными мигалками или в стиле робота-доставщика. В итоге остановились на максимально реалистичном варианте, который вызывал бы сомнения.

Команда сняла реальные кадры на Патриках и аккуратно встроила в них виртуальную машину. Но дальше случилась незадача: пока доделывали ролик, пух в Москве закончился. Публиковать устройство для борьбы с тем, чего уже нет, было глупо, и проект отправили в архив до следующего сезона.

Следующее лето тоже подвело: тополя почти не беспокоили москвичей, пухососы снова остались без работы, а про них забыли. Но нынешний июнь буквально накрыл столицу пухом, и Зарипов вспомнил, что где-то в облаке уже два года пылится готовое решение. Два дня назад ролик выложили в сеть, слегка подтолкнули его в нужном направлении и стали наблюдать.

Сначала новостные каналы начали рассказывать про невероятное устройство, потом пошли рилсы с миллионами просмотров и комментариями о том, что столичный мэр Сергей Собянин снова всех удивил. Затем подключились эксперты по бюджетным расходам с подсчётами стоимости проекта, а к вечеру история добралась до Reddit и зарубежных медиа.

Когда вчера «Грамота.ру» выпустила отдельный разбор нового слова, создатели поняли, что зашли слишком далеко, но обратной дороги уже не было. Теперь, как пошутил Зарипов, в русском языке есть Атос, Портос и пухосос.

Шутка шуткой, но идея оказалась действительно полезной. В Госдуме предложили пойти ещё дальше, создав «пуходроны». Своим мнением с Life.ru поделился парламентарий Антон Ткачёв. Он назвал ситуацию комичной, но саму идею счёл хорошей инициативой. По его словам, у России уже есть роверы-доставщики, и если оснастить их дополнительной функцией сбора пуха, это стало бы настоящим спасением для аллергиков.