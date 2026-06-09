В Госдуме предложили создать в РФ не только «пухососы», но и «пуходроны»

В Сети обсуждают проект дорогого робота-пылесоса для уборки тополиного пуха — так называемого «пухососа». Ролик с чудо-техникой, сгенерированный ИИ, заполонил соцсети на прошлой неделе, как раз в пик цветения тополей. Россиянам так понравились эти роверы, и многие расстроились, что они оказались плодом воображения нейросетей. Депутат Госдумы в беседе с Life.ru оценил задумку ИИ и не исключил, что в будущем появятся не только пухососы, но и специальные дроны, собирающие пух.

Видео © Life.ru

«Комичная история, которая привлекла огромное количество внимания. Но это вполне хорошая инициатива. У нас есть роверы-доставщики, и, если у них будет дополнительная функция сбора пуха, почему бы нет, особенно это важно для аллергиков. Но если мы ещё примем законы по дронам, которые могли бы таким же образом чистить пространство от пуха и аллергенов, — это что-то в далёком будущем, но оно реализуемо», — отметил парламентарий.

Он также отметил в этом контексте пользу ИИ, который обычно ругают за фейки: по словам Ткачёва, подобные видео сподвигают на свершения и полезные изобретения.

Кстати, ранее Mash Money подсчитал, что один такой аппарат стоил бы от 7 до 12 млн рублей.