Дорого, бесполезно и только на пару недель: Эксперты подсчитали «индекс пухососа»

В Сети обсуждают проект дорогого робота-пылесоса для уборки тополиного пуха — так называемого «пухососа». Ролик с чудо-техникой, сгенерированный ИИ, заполонил соцсети на прошлой неделе — как раз в пик цветения тополей. По оценке экспертов Mash Money, один такой аппарат стоил бы от 7 до 12 млн рублей.

В действительности изобрести пухосос не составило бы труда: гипотетически техника представляет собой гибрид промышленного пылесоса, робота-курьера и коммунальной машины с вакуумным модулем, батареями на несколько часов работы, шасси, камерами, лидаром, баком для пуха и фильтрами. Даже для небольшого города понадобится 10–12 роботов, что обойдётся в 90–160 млн рублей, а для Москвы парк из 50 машин потянет на 400–700 млн рублей.

Проблема в том, что пух летит только несколько недель в году, и большая часть техники будет простаивать 10–11 месяцев. Поэтому проект экономически неэффективен.

Эксперты отмечают, что смысл такого робота появился бы только в рамках большого парка универсальных коммунальных роботов, а не как отдельный сезонный аппарат для борьбы с пухом.

Проект получил внимание благодаря роликам с ИИ-генерацией, которые показывают «пухосос» в действии, однако пока это больше демонстрация возможностей, чем реальная городская практика.

Ранее Life.ru рассказал, как бороться с аллергией на тополиный пух. На самом деле пух — это семена, состоящие в основном из целлюлозы. Аллергологи отмечают, что он не провоцирует аллергическую реакцию, но переносит мелкие частицы пыльцы и усиливает их воздействие.