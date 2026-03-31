В Минтрансе назвали сроки, когда доставка пиццы дронами станет нормой в России
Обложка © ChatGPT / Life.ru
В России доставка еды дронами может стать привычной уже в ближайшие годы. Такой прогноз озвучил министр транспорта Андрей Никитин. На Международном транспортно-логистическом форуме его спросили, когда россияне смогут заказывать пиццу с помощью беспилотников так же легко, как сейчас через курьеров.
«От появления робота-доставщика до его относительно массового применения прошло года два. Я думаю, три-четыре года максимум», — цитирует Никитина РИА «Новости».
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве курьеров хотят заменить роботами-доставщиками. Их скорость движения составляет от 3 до 5 км/ч.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.