В Минтрансе назвали сроки, когда доставка пиццы дронами станет нормой в России

В России доставка еды дронами может стать привычной уже в ближайшие годы. Такой прогноз озвучил министр транспорта Андрей Никитин. На Международном транспортно-логистическом форуме его спросили, когда россияне смогут заказывать пиццу с помощью беспилотников так же легко, как сейчас через курьеров.

«От появления робота-доставщика до его относительно массового применения прошло года два. Я думаю, три-четыре года максимум», — цитирует Никитина РИА «Новости».

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве курьеров хотят заменить роботами-доставщиками. Их скорость движения составляет от 3 до 5 км/ч.