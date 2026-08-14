Актрису Трубникову проводили в последний путь без пафоса и прессы

В Москве прошли похороны актрисы Натальи Трубниковой, скончавшейся во вторник на 72-м году жизни. Как сообщили РИА «Новости» родственники артистки, церемония прощания состоялась в закрытом режиме в Хованском крематории.

Урна с прахом была захоронена на Ваганьковском кладбище рядом с могилой супруга. Причиной смерти актрисы стала болезнь Альцгеймера.

Наталья Трубникова родилась в Москве в 1955 году. Профессиональный путь артистки начался с хореографии: она окончила училище при Большом театре и ГИТИС. На протяжении карьеры Трубникова выступала в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. В кино она дебютировала в 1976 году в «12 стульях», однако всесоюзную славу ей принесла роль принцессы Мелисенты в фильме «31 июня». В фильмографии актрисы также значатся такие картины, как «Тайна Снежной королевы», «Шляпа», «Клоун» и другие.

А ранее стало известно о кончине актёра Дмитрия Поднозова, причиной смерти стал рак лёгких с метастазами. Прах основателя петербургского драмтеатра «Особняк» развеют над Россией. Поднозов был известен по ролям в «Мажоре», «Тайнах следствия», «Дyxless 2», «Ледоколе», «Чернобыле» и других проектах.