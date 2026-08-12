Путин почтил память актрисы Натальи Трубниковой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советской актрисы и балерины Натальи Трубниковой, скончавшейся в возрасте 71 года. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил профессиональное мастерство артистки, её яркие роли и особую внутреннюю культуру, благодаря которым Трубникова заслужила любовь нескольких поколений зрителей.

«Она мастерски владела профессией, всегда играла ярко и талантливо. Искренность, удивительное обаяние, внутренняя культура и достоинство снискали ей высокое признание и непреходящую зрительскую любовь», – говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что память об актрисе сохранится среди её родных, коллег, друзей и поклонников.

«Светлая память о Наталье Евгеньевне Трубниковой навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей, всех почитателей её щедрого дарования», – добавил Путин.

О смерти Трубниковой стало известно 11 августа. Широкую известность актрисе принесла роль Мелисенты в музыкальном фильме «31 июня». Она также снималась в картинах «Формула любви», «Тайна Снежной королевы» и «Шляпа». Похоронить артистку планируют на Ваганьковском кладбище рядом с супругом, режиссёром-балетмейстером Анатолием Кулаковым.