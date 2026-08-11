Упадёт и не может встать: Стало известно о страшном диагнозе покойной Натальи Трубниковой

Актриса Наталья Трубникова, известная по роли принцессы Мелисенты, в последние дни жизни практически не могла передвигаться без помощи. Как сообщили РИА «Новости» в семье актрисы, она страдала болезнью Альцгеймера. Теледива уже с трудом справлялась с бытовыми вопросами и часто просила соседей помочь, так как проживала одна.

«Она страдала от болезни Альцгеймера, жила одна, сама не могла даже яйца почистить. Ничего хорошего у неё не было. Она упадёт, а встать не может. Звонит соседям, а соседи приходили её поднимать. Ходила только на ходунках», — поделились близкие.

Как сообщалось, в Москве скончалась советская артистка балета и кино Наталья Трубникова, ей был 71 год. Тело балерины обнаружила соседка. Зрителям Трубникова запомнилась прежде всего ролью принцессы Мелисенты в музыкальной ленте «31 июня». Также в её фильмографии — картины «Формула любви», «12 стульев» (1976), «Тайна Снежной королевы».