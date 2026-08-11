Месси взял паузу в «Интер Майами» после смерти отца

Лионель Месси временно отложил выступления за «Интер Майами» после смерти своего отца Хорхе. По данным аргентинского портала Doble Amarilla, футболист пока останется на родине и не определил дату возвращения в США.

Издание отмечает, что Месси решил на неопределённое время отложить профессиональные обязательства, чтобы провести этот период вместе с семьёй. Официально клуб сроки его возвращения на поле не объявлял.

Аргентинец уже пропустил матч Кубка лиг против мексиканского «Монтеррея». Без своего капитана «Интер Майами» уступил со счётом 1:2.