Месси взял паузу в «Интер Майами» после смерти отца
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Лионель Месси временно отложил выступления за «Интер Майами» после смерти своего отца Хорхе. По данным аргентинского портала Doble Amarilla, футболист пока останется на родине и не определил дату возвращения в США.
Издание отмечает, что Месси решил на неопределённое время отложить профессиональные обязательства, чтобы провести этот период вместе с семьёй. Официально клуб сроки его возвращения на поле не объявлял.
Аргентинец уже пропустил матч Кубка лиг против мексиканского «Монтеррея». Без своего капитана «Интер Майами» уступил со счётом 1:2.
Напомним, 68-летний Хорхе Месси умер 8 августа после долгой и тяжёлой болезни. Именно он был агентом Лео на протяжении всей его карьеры — от первых шагов в «Ньюэллс Олд Бойз» до звёздного контракта с «Барселоной» и переезда в Майами. Сам Лионель прибыл на похороны в родной Росарио на частном самолёте. Простились с отцом футболиста в воскресенье, 9 августа, на местном кладбище. Не обошлось без скандала — на закрытую церемонию просочились папарацци, из-за чего капитан сборной Аргентины теперь подаёт в суд на журналистов.
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