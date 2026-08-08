Аргентинские СМИ сообщают о смерти отца Лионеля Месси

В ночь на 8 августа в одной из клиник Росарио скончался отец легендарного футболиста Лионеля Мессии — Хорхе Месси, пишет аргентинское издание Infobae. Ему было 68 лет. Отец и первый агент Лионеля Месси проиграл затяжную болезнь.

Хорхе по образованию — техник-химик, работал на заводе Acindar, дослужился до менеджера. В молодости сам играл в футбол за молодёжку «Ньюэллса», но призвали в армию — и мечтам пришёл конец. Но именно он разглядел талант сына. Именно он вёл переговоры с «Барселоной», добившись контракта для 13-летнего сына. Он стал агентом, советником и тенью Лео на протяжении всей карьеры.

Сам Лео пока никак не комментировал новость.

Напомним, на ЧМ-2026 сборная Аргентины уступила Испании в финале со счётом 0:1 в дополнительное время. Месси завершил этот чемпионат мира с восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. По ходу турнира аргентинец первым в истории забил 20 голов на чемпионатах мира. Позже Месси довёл этот показатель до 21 гола. Однако его обошёл француз Килиана Мбаппе, у которого в активе 22 мяча на мундиалях.