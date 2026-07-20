Испания стала двукратным чемпионом мира, обыграв Аргентину в финале ЧМ-2026

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу 2026 года, победив в финале действующих чемпионов мира — команду Аргентины. Решающий матч завершился со счётом 1:0 после дополнительного времени.

Основное время встречи, которая прошла на стадионе в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США), закончилось без забитых мячей. На 82-й минуте полузащитник аргентинцев Энцо Фернандес получил первую жёлтую карточку, а перед началом второго дополнительного тайма был удалён за второе предупреждение, оставив свою команду вдесятером.

Численным преимуществом испанцы воспользовались уже вскоре после возобновления игры. На 107-й минуте нападающий Ферран Торрес отправил мяч в ворота Аргентины и принёс своей сборной победу.

Испания стала двукратным чемпионом мира. Впервые «красная фурия» завоевала главный футбольный трофей в 2010 году, обыграв в финале сборную Нидерландов.

Аргентина, выигравшая чемпионат мира в 2022 году, не смогла защитить титул и завершила турнир с серебряными медалями. Лионель Месси провёл свой третий финал мирового первенства, но завоевать второй чемпионский титул подряд и четвёртый в истории аргентинцам не удалось.