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19 июля, 22:05

Испания стала двукратным чемпионом мира, обыграв Аргентину в финале ЧМ-2026

Ферран Торрес. Обложка © X / Selección Española Mascu

Ферран Торрес. Обложка © X / Selección Española Mascu

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу 2026 года, победив в финале действующих чемпионов мира — команду Аргентины. Решающий матч завершился со счётом 1:0 после дополнительного времени.

Основное время встречи, которая прошла на стадионе в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США), закончилось без забитых мячей. На 82-й минуте полузащитник аргентинцев Энцо Фернандес получил первую жёлтую карточку, а перед началом второго дополнительного тайма был удалён за второе предупреждение, оставив свою команду вдесятером.

Численным преимуществом испанцы воспользовались уже вскоре после возобновления игры. На 107-й минуте нападающий Ферран Торрес отправил мяч в ворота Аргентины и принёс своей сборной победу.

Испания стала двукратным чемпионом мира. Впервые «красная фурия» завоевала главный футбольный трофей в 2010 году, обыграв в финале сборную Нидерландов.

Аргентина, выигравшая чемпионат мира в 2022 году, не смогла защитить титул и завершила турнир с серебряными медалями. Лионель Месси провёл свой третий финал мирового первенства, но завоевать второй чемпионский титул подряд и четвёртый в истории аргентинцам не удалось.

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Бронзу турнира забрала сборная Англии, которая с теннисным счётом 6:4 обыграла команду Франции. Лучшим бомбардиром турнира стал француз Килиан Мбаппе, на счету которого теперь 22 мяча на чемпионатах мира.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходил в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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Артур Лапсаков
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