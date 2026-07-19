Шакира в четвёртый раз выступила на финале чемпионата мира по футболу
Выступление Шакиры в финале ЧМ-2026. Обложка © ТАСС/AP/Yuki Iwamura
Колумбийская певица Шакира выступила на церемонии закрытия финала чемпионата мира по футболу 2026 года, который проходит в США. Для артистки это уже четвёртое выступление на решающем матче мундиаля.
Шакира давно считается одним из главных музыкальных символов мирового футбола. Ранее она принимала участие в церемониях финалов чемпионатов мира 2006, 2010 и 2014 годов.
Особую известность певице принесла композиция Waka Waka (This Time for Africa), ставшая официальной песней чемпионата мира 2010 года в ЮАР. Трек стал одним из самых узнаваемых футбольных гимнов в истории.
Финал чемпионата мира 2026 года проходит на стадионе в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), где за титул сильнейшей сборной планеты борются команды Аргентины и Испании.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп посетил финал ЧМ-2026 и встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино. Американский лидер прибыл на стадион «МетЛайф» в Нью-Джерси, где наблюдает за решающим матчем между сборными Испании и Аргентины. Перед началом игры Трампу в ложу принесли главный трофей турнира – Кубок мира. Президент США несколько раз прикоснулся к награде, после чего продолжил смотреть финал вместе с другими почётными гостями.
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