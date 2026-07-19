Перерыв в финале ЧМ-2026 длился 27 минут из-за шоу с Мадонной и BTS

Финальный матч чемпионата мира по футболу получил рекордный перерыв. Он длился 27 минут. Сборные Испании и Аргентины играют на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси.

Организаторы впервые в истории чемпионатов мира устроили масштабное шоу в перерыве. В программе выступили Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS. Из-за этого организаторы продлили стандартный 15-минутный интервал.

Команды не забили голов в первом тайме финала чемпионата мира 2026 года. Испанские игроки нанесли три удара по воротам. Два из этих ударов попали в створ. Аргентинские футболисты в первом тайме не нанесли ни одного удара.