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19 июля, 20:42

Перерыв в финале ЧМ-2026 длился 27 минут из-за шоу с Мадонной и BTS

Обложка © X / FIFA World Cup

Обложка © X / FIFA World Cup

Финальный матч чемпионата мира по футболу получил рекордный перерыв. Он длился 27 минут. Сборные Испании и Аргентины играют на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси.

Организаторы впервые в истории чемпионатов мира устроили масштабное шоу в перерыве. В программе выступили Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS. Из-за этого организаторы продлили стандартный 15-минутный интервал.

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Команды не забили голов в первом тайме финала чемпионата мира 2026 года. Испанские игроки нанесли три удара по воротам. Два из этих ударов попали в створ. Аргентинские футболисты в первом тайме не нанесли ни одного удара.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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Лия Мурадьян
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