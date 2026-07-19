Испания и Аргентина не забили друг другу в первом тайме финала ЧМ-2026

Сборные Испании и Аргентины не смогли открыть счёт в финальном матче чемпионата мира 2026 года, который проходит на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси.

Испанские футболисты нанесли три удара по воротам соперника, два из которых пришлись в створ. Аргентинцы пока ударами не отметились. Стоит отметить, что команды выбрали жёсткий стиль, сфолив за первую половину 15 раз. Аргентинец Лисандро Мартинес получил жёлтую карточку на 41-й минуте, а через три минуты был заменён из-за повреждения. На поле появился Николас Отаменди.

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Ранее Life.ru публиковал стартовые составы команд на финал ЧМ-2026. За игрой наблюдает президент США Дональд Трамп, который успел потрогать Кубок мира.