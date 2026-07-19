Месси и Ямаль выйдут в старте Аргентины и Испании в финале ЧМ-2026

Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Испании на финальный матч чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) и начнётся в 22:00 мск. В основе южноамериканцев с первых минут выйдет Лионель Месси, у испанцев — Ламин Ямаль, сообщает пресс-служба FIFA.

В стартовую одиннадцатку Аргентины вошли вратарь Эмилиано Мартинес, защитники Тальяфико, Монтиэль, Лисандро Мартинес, Ромеро, полузащитники Де Пауль, Нико Гонсалес, Мак Аллистер, Фернандес, нападающие Альварес и Месси.

Испанцы начнут финал в составе: голкипер Симон, защитники Порро, Ляпорт, Кубарси, Кукурелья, полузащитники Руис, Баэна, Родри, Ольмо, нападающие Ямаль и Оярсабаль. Сборная Аргентины трижды выигрывала чемпионат мира и является действующим победителем турнира. Испанцы завоевали трофей в 2010 году.

Ранее сообщалось, что за три дня до финала чемпионата мира испанские футболисты Педро Порро и Ламин Ямаль занимались по индивидуальной программе из-за недомогания после полуфинала с французами. Ямаль тренировался с повязкой на левом бедре, а тренерский штаб решил не рисковать их здоровьем. Их отсутствие в общей группе расценили как меру предосторожности.