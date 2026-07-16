Тревожный звоночек: Ямаль пропустил тренировку сборной Испании за три дня до финала ЧМ

Педро Порро и Ламин Ямаль занимались по индивидуальной программе за три дня до финала чемпионата мира. О ситуации сообщает Marca.

Оба футболиста почувствовали недомогание после полуфинальной встречи с французами (2:0). Во время сегодняшнего занятия Ямаль носил повязку на левом бедре.

Тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем игроков. Их отсутствие в общей группе назвали мерой предосторожности.

В расположении команды сохраняют спокойствие. Специалисты уверены, что к 19 июля оба будут в строю.

Соперником подопечных Луиса де ла Фуэнте в финале ЧМ станет Аргентина. Игра начнётся в 22:00 на MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).