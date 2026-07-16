Уже не малыш Ямаль сойдётся в финале ЧМ с Месси спустя 19 лет после их легендарной фотосессии

Лионель Месси и Ламин Ямаль сыграют друг против друга спустя 19 лет после совместной фотосессии. Сборные Аргентины и Испании встретятся 19 июля в финале чемпионата мира. На архивный снимок футболистов обратили внимание пользователи соцсетей.

Фотография появилась в 2007 году. На ней Месси купает в ванной пятимесячного Ямаля. Съёмку организовали в рамках благотворительного проекта «Барсы».

На момент фотосессии Месси выступал за основной состав каталонской команды. Ямаль тогда был младенцем и ещё не начинал заниматься футболом. Спустя годы оба игрока стали лидерами своих национальных сборных. Теперь они встретятся в решающем матче мирового первенства. Аргентина попытается защитить чемпионский титул, а Испания — завоевать главный футбольный трофей.

Ранее Международная федерация футбола признала Лионеля Месси лучшим игроком полуфинала чемпионата мира 2026 года против Англии. Аргентинский форвард не отличился забитым мячом, однако дважды ассистировал партнёрам. Благодаря этим результативным передачам он вновь возглавил рейтинг «Золотой бутсы» Adidas, опередив Килиана Мбаппе. Перед полуфиналом оба футболиста имели по восемь голов. Поскольку их показатель остался одинаковым, первое место в зачёте перешло к Месси по дополнительному критерию — числу голевых передач.