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15 июля, 21:53

Аргентина отпраздновала победу над Англией с баннером «Мальвины — аргентинские»

Обложка © X / doble amarilla

Обложка © X / doble amarilla

Футболисты сборной Аргентины развернули баннер о принадлежности Мальвинских островов после выхода в финал чемпионата мира. Акция прошла на поле после победы над командой Англии. Кадры празднования опубликованы в соцсети X.

На баннере находилась надпись Las Malvinas son Argentinas. Её перевод звучит как «Мальвинские острова — аргентинские».

Так в Аргентине называют Фолклендские острова. Архипелаг имеет статус британской заморской территории, однако Буэнос-Айрес оспаривает суверенитет Великобритании над ним.

В 1982 году Аргентина и Великобритания вели войну за острова. Боевые действия завершились поражением аргентинских сил и восстановлением британского контроля над архипелагом. Аргентинская сборная уже использовала похожий баннер. В 2014 году футболисты показали такой же лозунг перед товарищеским матчем со Словенией.

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Сборная Аргентины сохранила шансы на защиту чемпионского титула, обыграв Англию в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Встреча в Атланте завершилась со счётом 2:1, а судьба путёвки в финал решилась лишь в компенсированное время. О том, почему конфликт 44-летней давности до сих пор влияет на отношения — не только политические, но и спортивные — в материале Life.ru.

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Антон Голыбин
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