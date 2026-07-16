Месси обновил рекорд ЧМ по голевым передачам

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси улучшил собственное достижение на чемпионатах мира по футболу по количеству голевых пасов. Форвард отдал две голевые передачи в полуфинальной встрече мирового первенства — 2026. Теперь на счету аргентинца 12 ассистов на мундиалях.

Вторую строчку в этом списке занимает его соотечественник Диего Марадона, в активе которого 8 голевых пасов.

Месси выступает за клуб MLS «Интер Майами» с 2023 года. В Европе он играл за «Пари Сен-Жермен» и «Барселону». В составе каталонцев аргентинец четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий — чемпион мира 2022 года, серебряный призёр первенства 2014 года, олимпийский чемпион 2008 года. Он дважды побеждал на Кубке Америки — в 2021 и 2024 годах. Месси удерживает рекорд по количеству «Золотых мячей» — восемь трофеев.

В том же полуфинальном матче против Англии Месси установил возрастное достижение. Форвард вышел в стартовом составе в возрасте 39 лет и 21 дня. Он стал самым возрастным полевым игроком в истории полуфиналов чемпионатов мира. Предыдущий рекорд принадлежал немцу Фрицу Вальтеру и шведу Гуннару Грену.