Месси стал самым возрастным полевым футболистом, сыгравшим в полуфинале ЧМ

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси установил возрастное достижение для полевых футболистов в полуфинальных матчах чемпионатов мира. Аргентинец в возрасте 39 лет и 21 дня вышел в стартовом составе на матч ЧМ-2026 против Англии и стал самым возрастным полевым игроком в истории полуфиналов чемпионатов мира.

До этого рекорд принадлежал немцу Фрицу Вальтеру и шведу Гуннару Грену. Они выходили на полуфинальный матч турнира 1958 года между сборными ФРГ и Швеции. Им было по 37 лет и 236 дней.

Рекордсменом является бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон. В мировом первенстве 1990 года он участвовал в 40-летнем возрасте.

Матчи чемпионата мира — 2026 принимают Соединённые Штаты, Канада и Мексика. Решающая игра турнира пройдёт 19 июля.

Несколькими днями ранее сообщалось, что аргентинский бомбардир не отметился голом в четвертьфинальной дуэли со швейцарцами. Эта игра прервала сразу две его затяжные серии на мундиалях. Свой предыдущий гол он забивал девять матчей кряду, начиная с 1/8 финала катарского первенства 2022 года. За этот впечатляющий отрезок нападающий поразил ворота соперников 13 раз. Второе достижение касалось игр плей-офф – там серия насчитывала шесть встреч с голами подряд: четыре в 2022-м и две в нынешнем розыгрыше. Однако отсутствие забитого мяча не помешало аргентинцам обыграть Швейцарию. Основное время завершилось ничьей, а в дополнительное аргентинцы отправили два безответных мяча и оформили выход в полуфинал.