Месси не забил гол в матче против Швейцарии и прервал две рекордные серии на ЧМ

Лионель Месси не забил в четвертьфинале чемпионата мира и прервал две рекордные серии. Сборная Аргентины победила Швейцарию со счётом 3:1 в дополнительное время.

До этой встречи аргентинский нападающий отличался в девяти матчах мировых первенств подряд. Серия началась в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года. За девять игр Месси забил 13 мячей.

Одновременно завершилась его серия из шести матчей с голами в плей-офф чемпионатов мира. Аргентинец отличился во всех четырёх встречах на выбывание на турнире 2022 года и ещё в двух играх мирового первенства 2026 года.

При этом Месси помог команде победить Швейцарию. Аргентина забила два мяча в дополнительное время и вышла в полуфинал чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Месси первым в истории чемпионатов мира сделал 10 голевых передач. Юбилейный ассист он оформил в четвертьфинале против Швейцарии. После его паса Алексис Мак Аллистер открыл счёт и вывел сборную Аргентины вперёд. Также аргентинец установил рекорд по количеству матчей в плей-офф чемпионатов мира. Встреча со Швейцарией стала для него 15-й на этой стадии турнира. Месси превзошёл прежнее достижение бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе.