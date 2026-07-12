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12 июля, 04:49

Месси не забил гол в матче против Швейцарии и прервал две рекордные серии на ЧМ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES

Лионель Месси не забил в четвертьфинале чемпионата мира и прервал две рекордные серии. Сборная Аргентины победила Швейцарию со счётом 3:1 в дополнительное время.

До этой встречи аргентинский нападающий отличался в девяти матчах мировых первенств подряд. Серия началась в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года. За девять игр Месси забил 13 мячей.

Одновременно завершилась его серия из шести матчей с голами в плей-офф чемпионатов мира. Аргентинец отличился во всех четырёх встречах на выбывание на турнире 2022 года и ещё в двух играх мирового первенства 2026 года.

При этом Месси помог команде победить Швейцарию. Аргентина забила два мяча в дополнительное время и вышла в полуфинал чемпионата мира.

100-летняя болельщица пришла поддержать Месси на матче со Швейцарией
100-летняя болельщица пришла поддержать Месси на матче со Швейцарией

Ранее сообщалось, что Месси первым в истории чемпионатов мира сделал 10 голевых передач. Юбилейный ассист он оформил в четвертьфинале против Швейцарии. После его паса Алексис Мак Аллистер открыл счёт и вывел сборную Аргентины вперёд. Также аргентинец установил рекорд по количеству матчей в плей-офф чемпионатов мира. Встреча со Швейцарией стала для него 15-й на этой стадии турнира. Месси превзошёл прежнее достижение бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru

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Антон Голыбин
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