Месси стал первым игроком в истории, сделавшим 10 голевых передач на ЧМ

Аргентинский футболист Лионель Месси стал первым игроком, которому удалось оформить десять результативных передач в истории чемпионатов мира.

Голевая передача Месси и гол. Видео © X / Taylor Burr

Юбилейный ассист аргентинский нападающий записал на свой счёт в четвертьфинальной встрече со сборной Швейцарии. После передачи Месси отличился Алексис Мак Аллистер, открыв счёт и выведя Аргентину вперёд — 1:0.

Ранее Лионель Месси стал новым рекордсменом чемпионатов мира по числу матчей в плей-офф. Форвард сборной Аргентины превзошёл достижение бывшего нападающего Германии Мирослава Клозе. Рекорд был установлен после выхода аргентинца в стартовом составе на четвертьфинальный матч против Швейцарии. Эта встреча стала для Месси 15-й в плей-офф мировых первенств.