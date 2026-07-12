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12 июля, 02:26

Месси стал первым игроком в истории, сделавшим 10 голевых передач на ЧМ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alizada Studios

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alizada Studios

Аргентинский футболист Лионель Месси стал первым игроком, которому удалось оформить десять результативных передач в истории чемпионатов мира.

Голевая передача Месси и гол. Видео © X / Taylor Burr

Юбилейный ассист аргентинский нападающий записал на свой счёт в четвертьфинальной встрече со сборной Швейцарии. После передачи Месси отличился Алексис Мак Аллистер, открыв счёт и выведя Аргентину вперёд — 1:0.

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Ранее Лионель Месси стал новым рекордсменом чемпионатов мира по числу матчей в плей-офф. Форвард сборной Аргентины превзошёл достижение бывшего нападающего Германии Мирослава Клозе. Рекорд был установлен после выхода аргентинца в стартовом составе на четвертьфинальный матч против Швейцарии. Эта встреча стала для Месси 15-й в плей-офф мировых первенств.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru

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Тимур Хингеев
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