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12 июля, 01:47

Месси установил рекорд чемпионатов мира по матчам в плей-офф

Обложка © X / FIFA

Обложка © X / FIFA

Лионель Месси стал новым рекордсменом чемпионатов мира по числу матчей в плей-офф. Форвард сборной Аргентины превзошёл достижение бывшего нападающего Германии Мирослава Клозе.

Рекорд был установлен после выхода аргентинца в стартовом составе на четвертьфинальный матч против Швейцарии. Эта встреча стала для Месси 15-й в плей-офф мировых первенств, что позволило ему единолично возглавить исторический рейтинг по этому показателю.

На данный момент сборная Аргентины ведёт со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Алексис Макаллистер, которому результативную передачу отдал Месси.

Сборная Англии в четвёртый раз вышла в полуфинал ЧМ, обыграв Норвегию
Сборная Англии в четвёртый раз вышла в полуфинал ЧМ, обыграв Норвегию

А ранее новый рекорд был установлен вратарём сборной Англии Джорданом Пикфордом, который вышел в стартовом составе команды в матче против Норвегии и провёл свою 18-ю игру на чемпионате мира по футболу. До этого рекорд по количеству матчей за «трёх львов» на мировых первенствах принадлежал Питеру Шилтону.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru

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Тимур Хингеев
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