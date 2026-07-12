Месси установил рекорд чемпионатов мира по матчам в плей-офф
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Лионель Месси стал новым рекордсменом чемпионатов мира по числу матчей в плей-офф. Форвард сборной Аргентины превзошёл достижение бывшего нападающего Германии Мирослава Клозе.
Рекорд был установлен после выхода аргентинца в стартовом составе на четвертьфинальный матч против Швейцарии. Эта встреча стала для Месси 15-й в плей-офф мировых первенств, что позволило ему единолично возглавить исторический рейтинг по этому показателю.
На данный момент сборная Аргентины ведёт со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Алексис Макаллистер, которому результативную передачу отдал Месси.
А ранее новый рекорд был установлен вратарём сборной Англии Джорданом Пикфордом, который вышел в стартовом составе команды в матче против Норвегии и провёл свою 18-ю игру на чемпионате мира по футболу. До этого рекорд по количеству матчей за «трёх львов» на мировых первенствах принадлежал Питеру Шилтону.
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