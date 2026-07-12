Пикфорд стал рекордсменом Англии по матчам на чемпионатах мира

Вратарь Джордан Пикфорд установил новый рекорд для сборной Англии на чемпионатах мира. Футболист вышел в стартовом составе команды в матче против Норвегии и провёл свою 18-ю игру на турнире.

До этого рекорд по количеству матчей за «трёх львов» на мировых первенствах принадлежал Питеру Шилтону. На его счету было 17 встреч, столько же ранее провёл и Харри Кейн. Защитник Джон Стоунз занимает следующую позицию с 16 играми. Для 32-летнего Пикфорда этот чемпионат мира стал шестым в карьере. Он сохранил статус основного голкипера сборной Англии и продолжил выступления в составе команды.

Кейн также начал матч с Норвегией с первых минут, повторив собственный рекорд. Эта встреча стала для нападающего 120-й за национальную сборную — по числу матчей он сравнялся с Уэйном Руни. Больше игр за сборную Англии провёл только Шилтон, опережающий Кейна на пять матчей.

Ранее четвертьфинальный матч чемпионата мира между Англией и Норвегией оказался под угрозой из-за аномальной жары в Майами. Температура воздуха поднялась до +32 °C, а из-за высокой влажности казалось, что на улице +44 °C. В городе объявили предупреждение об опасности, а футболисты требовали перенести игры, если температура поднимется выше +28 °C.