Сборная Франции не указала матч с Парагваем на афише пути к полуфиналу ЧМ

Сборная Франции опубликовала афишу полуфинала чемпионата мира с Испанией, на которой показан путь команды по турнирной сетке. При этом в изображении отсутствует встреча с Парагваем в 1/8 финала.

В посте изображены футболисты Франции и Испании, а на звёздах на дорожке отмечены предыдущие стадии турнира. После отметки с матчем против Швеции сразу следует встреча с Марокко. Французская команда на самом деле встречалась с Парагваем в 1/8 финала и обыграла их сборную со счётом 1:0.