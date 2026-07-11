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11 июля, 20:33

Сборная Франции не указала матч с Парагваем на афише пути к полуфиналу ЧМ

Обложка © X / Equipe de France

Обложка © X / Equipe de France

Сборная Франции опубликовала афишу полуфинала чемпионата мира с Испанией, на которой показан путь команды по турнирной сетке. При этом в изображении отсутствует встреча с Парагваем в 1/8 финала.

В посте изображены футболисты Франции и Испании, а на звёздах на дорожке отмечены предыдущие стадии турнира. После отметки с матчем против Швеции сразу следует встреча с Марокко. Французская команда на самом деле встречалась с Парагваем в 1/8 финала и обыграла их сборную со счётом 1:0.

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Напомним, сенатор Селеста Амарилья резко высказалась в адрес Килиана Мбаппе после поражения своей сборной. Она назвала его «колонизированным камерунцем, который притворяется французом», а также «злопамятным нуворишем» и «уродливым». По её словам, Мбаппе «даже писать не научился». Мбаппе ответил жестко, но без расизма. Он назвал сенатора «презренной женщиной, недостойной своей должности» и обвинил в распространении ненависти. После чего Амарилью осудили глава ФИФА, французский президент, федерация футбола и МИД самого Парагвая.

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Тимур Хингеев
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