Матч Англия — Норвегия на ЧМ могут перенести из-за жары в Майами

Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии оказался под угрозой срыва из-за аномальной жары в Майами. Как сообщает Daily Mail, реальная температура воздуха достигает +32 °C, но из-за высокой влажности ощущается как +44 °C.

В городе действует предупреждение об опасности, а профсоюз футболистов настаивает на переносе игр, если столбик термометра поднимается выше +28 °C. Официального решения о переносе матча, запланированного на полночь по московскому времени, пока не поступало.

Для Норвегии предстоящая встреча станет первым четвертьфиналом чемпионата мира в истории. Англичане, напротив, добрались до этой стадии на третьем мундиале подряд. Напомним, что этой ночью в полуфинал удалость пробиться сборной Испании впервые за 16 лет.