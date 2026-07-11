Холанд или новый Феррари? Билеты на матч Англии и Норвегии выросли в цене в 780 раз

Два билета на четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии выставили на перепродажу по цене более миллиона долларов каждый. Необычный лот появился на официальной платформе ФИФА. Об этом пишет Sky News.

За один входной пропуск продавец просит 1 005 000 долларов. При этом первоначальная стоимость места составляла всего 1285 долларов.

Запрошенная сумма сопоставима с ценой эксклюзивного автомобиля Ferrari. Новые серийные модели итальянской марки обычно стоят от 250 до 600 тысяч долларов, а стоимость редких и лимитированных версий может превышать миллион. Таким образом, вместо одного места на трибуне покупатель мог бы приобрести несколько обычных суперкаров бренда или одну коллекционную Ferrari.

Цена билета выросла более чем в 780 раз. Система вторичной реализации на сайте ФИФА не устанавливает верхний предел, поэтому владельцы могут самостоятельно назначать сумму.

Пока неизвестно, найдутся ли желающие приобрести пропуска на таких условиях. Указанная стоимость является запросом продавца, а не подтверждённой суммой сделки. Встреча состоится в Майами в ночь на 12 июля по московскому времени.

Для Норвегии предстоящая встреча станет первым четвертьфиналом чемпионата мира в истории. Англичане, напротив, добрались до этой стадии на третьем мундиале подряд. Напомним, что этой ночью в полуфинал удалость пробиться сборной Испании впервые за 16 лет.