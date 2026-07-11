Эмиратский миллиардер подарит сборной Египта 59 авто за выход в 1/8 финала ЧМ

Эмиратский миллиардер Халаф аль-Хабтур передаст футболистам и персоналу сборной Египта 59 автомобилей. Информацию о щедром подарке за успех на чемпионате мира опубликовала газета The National.

Бизнесмен объяснил свой поступок в соцсети X, написав, что радость Египта является радостью каждого араба. Он назвал игроков героями, которые прославили страну и преподнесли всем урок решимости, настойчивости и боевого духа. Представитель Al Habtoor Group подтвердил изданию, что партия из 59 кроссоверов Mitsubishi Eclipse Cross уже готовится к отправке. Машины предназначены не только для игроков, но и для технического, административного и медицинского штаба. Аль-Хабтур подчеркнул, что считает успех результатом коллективных усилий, и о своём решении уже проинформировал Египетскую футбольную ассоциацию.

Сборная Египта впервые в своей истории пробилась в 1/8 финала мундиаля, где уступила Аргентине со счётом 2:3. Ранее игру команды высоко оценил вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Он отметил, что египтяне сражались с действующим чемпионом мира до последней минуты.

Ранее главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан после поражения от Аргентины в плей-офф чемпионата мира обрушился с резкой критикой на ФИФА. Специалист выразил уверенность, что крупнейший футбольный турнир превратился исключительно в маркетинговое шоу, а судейство в матче было предвзятым. По его мнению, организаторы просто не могли допустить вылета Лионеля Месси с мундиаля, поэтому о справедливом исходе противостояния речи не шло.