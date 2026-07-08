Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 03:06

Египет направил жалобу в ФИФА на действия судьи в матче 1/8 финала

Обложка © X / Egypt National Team

Обложка © X / Egypt National Team

Египетская футбольная ассоциация официально обратилась в ФИФА с жалобой на работу судейской бригады в матче 1/8 финала чемпионата мира против Аргентины, сообщает портал Voices of Emirates со ссылкой на президента ассоциации Хани Абу Рида. Главным арбитром встречи работал француз Франсуа Летексье.

Сборная Аргентины совершила настоящий камбэк в матче 1/8 финала чемпионата мира и обыграла команду Египта со счётом 3:2. Главный тренер египтян сразу после финального свистка возложил вину за поражение на ФИФА и даже назвал поединок договорным.

Хани Абу Рида потребовал начать строгое расследование в отношении французского рефери. Он подчеркнул, что арбитр допустил грубые ошибки и применил двойные стандарты. Именно эти факторы якобы послужили причиной итогового поражения египетской команды.

Руководитель федерации также запросил проверку всей судейской бригады. Сюда входят и специалисты VAR. Он указал на вопиющие промахи и упорный отказ арбитров просматривать спорные эпизоды на повторе. Речь идёт о незасчитанном голе и неназначенном пенальти.

Хани Абу Рида настаивает на отстранении арбитра и его помощников от дальнейшего участия в турнире. Руководитель федерации назвал допущенные ошибки прямой дискриминацией сборной Египта.

Тренер сборной Египта возложил вину за поражение от аргентинцев на ФИФА
Тренер сборной Египта возложил вину за поражение от аргентинцев на ФИФА

На чемпионате мира по футболу определились все участники четвертьфинала. Во вторник сборные провели последние матчи стадии 1/8 финала турнира. Результаты игр сформировали следующие четвертьфинальные пары. Сборная Франции встретится с командой Марокко 9 июля в Бостоне. Испания сыграет против Бельгии 10 июля в Лос-Анджелесе. Норвегия поспорит за выход в полуфинал с Англией 11 июля в Майами. Аргентина и Швейцария проведут свой матч 11 июля в Канзас-Сити.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar