Египет направил жалобу в ФИФА на действия судьи в матче 1/8 финала

Египетская футбольная ассоциация официально обратилась в ФИФА с жалобой на работу судейской бригады в матче 1/8 финала чемпионата мира против Аргентины, сообщает портал Voices of Emirates со ссылкой на президента ассоциации Хани Абу Рида. Главным арбитром встречи работал француз Франсуа Летексье.

Сборная Аргентины совершила настоящий камбэк в матче 1/8 финала чемпионата мира и обыграла команду Египта со счётом 3:2. Главный тренер египтян сразу после финального свистка возложил вину за поражение на ФИФА и даже назвал поединок договорным.

Хани Абу Рида потребовал начать строгое расследование в отношении французского рефери. Он подчеркнул, что арбитр допустил грубые ошибки и применил двойные стандарты. Именно эти факторы якобы послужили причиной итогового поражения египетской команды.

Руководитель федерации также запросил проверку всей судейской бригады. Сюда входят и специалисты VAR. Он указал на вопиющие промахи и упорный отказ арбитров просматривать спорные эпизоды на повторе. Речь идёт о незасчитанном голе и неназначенном пенальти.

Хани Абу Рида настаивает на отстранении арбитра и его помощников от дальнейшего участия в турнире. Руководитель федерации назвал допущенные ошибки прямой дискриминацией сборной Египта.

На чемпионате мира по футболу определились все участники четвертьфинала. Во вторник сборные провели последние матчи стадии 1/8 финала турнира. Результаты игр сформировали следующие четвертьфинальные пары. Сборная Франции встретится с командой Марокко 9 июля в Бостоне. Испания сыграет против Бельгии 10 июля в Лос-Анджелесе. Норвегия поспорит за выход в полуфинал с Англией 11 июля в Майами. Аргентина и Швейцария проведут свой матч 11 июля в Канзас-Сити.