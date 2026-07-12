100-летняя болельщица пришла поддержать Месси на матче со Швейцарией

100-летняя поклонница Лионеля Месси пришла поддержать аргентинского футболиста. Болельщица появилась с плакатами на четвертьфинальном матче чемпионата мира против сборной Швейцарии.

«100-летний фанат Месси», — гласит надпись на плакате.

Ранее она уже приходила на матчи своего любимого футболиста.

Ранее сообщалось, что Месси установил рекорд чемпионатов мира по количеству матчей в плей-офф. Четвертьфинальная встреча со Швейцарией стала для него 15-й игрой на этой стадии мировых первенств. Аргентинец превзошёл достижение бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе и единолично возглавил исторический рейтинг.