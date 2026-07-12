100-летняя болельщица пришла поддержать Месси на матче со Швейцарией
Обложка © X / Argentina Football Association - AFA
100-летняя поклонница Лионеля Месси пришла поддержать аргентинского футболиста. Болельщица появилась с плакатами на четвертьфинальном матче чемпионата мира против сборной Швейцарии.
«100-летний фанат Месси», — гласит надпись на плакате.
Ранее она уже приходила на матчи своего любимого футболиста.
Ранее сообщалось, что Месси установил рекорд чемпионатов мира по количеству матчей в плей-офф. Четвертьфинальная встреча со Швейцарией стала для него 15-й игрой на этой стадии мировых первенств. Аргентинец превзошёл достижение бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе и единолично возглавил исторический рейтинг.
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